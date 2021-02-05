Сама элегантность: Ольга Орлова подчеркнула женственную фигуру в твидовом жакете а-ля Коко Шанель

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова уже давно завоевала звание иконы стиля и с блеском его несет и поддерживает. Звезда явно в курсе последних трендов и часто выбирает женственные образы для выхода в свет.

Для этого идеально подходит стиль Коко Шанель в одежде, который не только подчеркивает фигуру своей обладательницы, но и делает ее утонченной, стильной и в чем-то даже пикантной. Ведь именно благодаря своему вкусу Коко Шанель стала легендарным кутюрье прошлого столетия.

В наряде в стиле Шанель Ольга Орлова запечатлелась во время ужина в ресторане. Звезды выглядит подчеркнуто безупречно в твидовом жакете с рукавом три четверти и надетых поверх него бусах их жемчуга.

«И лишь глаза способны рассказать о том, чего не выразишь словами», — подписала снимок Ольга Орлова.

Восторженные поклонники осыпали звезду комплиментами.

«Какая красивая», «Вы просто богиня», «Роскошная», «Икона стиля», «Глаза и красная помада – супер», — высказываются в Сети.

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