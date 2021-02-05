Таинство свершилось: экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев окрестил трехмесячного сына в Сочи

Молодой отец признался, что очень счастлив.

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев и его молодая супруга Виктория ведут общую страничку в Instagram, в которой открыто делятся деталями семейной жизни.

Так, в эту пятницу, 5 февраля, пара рассказала о крещении сына Александра.

«Спасибо тебе, Господи, за все! С Крещением, Александр Чуев», — написали в Instagram счастливые родители трехмесячного Сашеньки.

Пост Андрей и Виктория проиллюстрировали целой галереей снимков, запечатлевших моменты таинства, которое проходило в храме Равноапостольного князя Владимира в городе Сочи.

Поклонники семьи тут же начали поздравлять Андрея, Викторию и их сына с прекрасным событием.

«Храни, Господи, раба Божьего Александра», «От души поздравляю кроху с крестинами! Желаю маленькому ангелочку счастливой судьбы, доброго пути, крепкого здоровья и всего самого светлого в жизни», «Поздравляю вашу семью с таким важным и прекрасным событием! Всех благ Сашеньке», — высказываются в Сети.

Напомним, сын Андрея Чуева и его жены Виктории появился на свет 26 октября. Для Вики малыш стал первенцем, а для Андрея – вторым ребенком. У Чуева есть дочка Лиза от брака с Татьяной Киосей.

Смотрите также