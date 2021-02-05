Умер звезда сериала «Поющие в терновнике» Кристофер Пламмер

Умер известный канадский актер Кристофер Пламмер. Смерть 91-летнего звезды кино подтвердили его близкие. Они рассказали журналистам, что Кристофер Пламмер скончался у себя в доме в Коннектикуте в окружении родных и близких.

Свою творческую карьеру артист начал в сороковые годы двадцатого века с игры в постановках в театре под Монреалем. Популярность у поклонников Кристофер Пламмер завоевал в пятидесятые, когда впервые появился на телевидении и сыграл дебютную роль в спектакле на Бродвее.

Всемирную известность актер приобрел благодаря прекрасно воплощенному персонажу капитана Георга фон Траппа в мюзикле «Звуки музыки».

Кристофер Пламмер снимался в кино до самой старости. Одной из его последних работ стала роль в детективе «Достать ножи», который вышел на экраны в 2019 году.

Пламмер был удостоен множества наград, включая премии Американской и Британской киноакадемий, а также «Эмми», «Тони» и «Золотого глобуса». В 2012 году он получил «Оскара» за роль в трагикомедии «Начинающие».

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