Водянова в наряде из жаккарда персикового оттенка процитировала Пастернака

Недавно Наталья Водянова рискнула преобразиться. Супермодель осветлила свои натуральные волосы на несколько оттенков. К слову, с таким цветом волос она уже появлялась на публике и раньше. В своем Instagram Водянова поделилась свежим селфи, на котором позировала с натуральным оттенком макияжа. Он эффектно подчеркивал ее наряд. Модель выбрала жаккардовое платье персикового оттенка и решила процитировать Бориса Пастернака.

«Мы все друг другу до смерти нужны, Хоть не всегда полезность очевидна.

Не так уж наши должности важны, И не всегда друг к другу мы нежны — бывает и досадно, и обидно…» — написала Водянова, отметив, что именно эти слова великого поэта сейчас для нее важны, как никогда.

Напомним, недавно Наталья со своими старшими детьми гостила в России. Она побывала в северных регионах страны.

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