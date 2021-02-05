«Двадцатый день без него»: мама экс-бойфренда «аптечного блогера» Диденко заговорила о смерти сына

Экс-бойфренд «аптечного ревизора» Екатерины Диденко блогер Джош решил добровольно уйти из жизни. А если верить сообщениям в сторис Instagram молодого человека, то его уже нет в живых. Некоторое время назад Джош перестал выходить на связь с подписчиками. А в эту пятницу, 5 февраля, его аккаунт ожил. В сторис появилась публикация, написанная якобы от имени мамы блогера Джоша, которого в миру звали Юрой. «Мама» сообщила, что парень ушел из жизни три недели назад, и она решила ответить на вопросы поклонников о сыне.

«Здравствуйте, это мама Юры. Сегодня наш 20-й день без него. И я решила, что необходимо рассказать вам, что тогда произошло и ответить на все ваши вопросы о нем», — написано в сторис аккаунта блогера Джоша.

Намерением покончить с собой Юрий интриговал подписчиков в середине января.

Из публикаций, которые он оставил в те дни следует, что Джош решил уйти из жизни из-за равнодушия окружающих. Блогер объявил о начале онлайн курса, а на него записался только один человек. Это стало мощным ударом по самолюбию 24-летнего парня.

«Я проснулся с мыслью, что очень устал от всего этого. Не хочу больше так жить. Все, за что бы я ни брался, упирается в стену всеобщего непонимания и осуждения. Я чувствую, что я не справляюсь с этой жизнью, и терплю лишь неудачи», — признался Джош в своей якобы предсмертной публикации.

Напомним, блогер Джош стал первым молодым человеком, с которым закрутила роман Екатерина Диденко через некоторое время после смерти мужа Валентина от сухого льда. Вместе пара была недолго, а финал их отношений сопровождался громким скандалом.

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