Все прелести напоказ: Седокова едва уместила пышный бюст в облегающее платье кремового оттенка

Недавно Анна Седокова грелась под теплыми лучами солнца на морском побережье, а теперь снова вернулась в Москву. Буквально накануне она рассказывала в своем микроблоге о том, что наряды ее личного бренда теперь можно приобрести в одном из столичных торговых центров. Теперь же решила поделиться личным фото. На снимке артистка позировала в платье кремового оттенка с широкими бретелями. Пышный бюст Ани едва вмещался в наряд. Образ дополнила крупными украшениями в виде колье, серег и браслетов в такой же цветовой гамме.

«Какая красивая! Огонь! Классная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Анна Седокова в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма, с которым певица состояла в отношениях около года. Эксклюзивные кадры со свадьбы она показала в своем новом клипе на песню «Привязана к тебе», который вышел в декабре прошлого года.

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