«Чувствую себя принцессой»: 50-летняя Алена Хмельницкая кокетливо обнажила плечо в халатике

Звезда театра и кино Алена Хмельницкая продемонстрировала в Instagram, что находится в прекрасном настроении. Недавно перенесшая коронавирус 50-летняя актриса в эти дни проходит реабилитацию. Судя по всему, всевозможные восстановительные процедуры пошли на пользу красавице Алене Хмельницкой.

«Какое прекрасное начало дня! Чувствую себя принцессой», — поделилась звезда.

Пост она сопроводила снимком, на котором выглядит очень игриво. Алена Хмельницкая немного приспустила халатик, кокетливо обнажив плечо и верхнюю часть груди, заодно продемонстрировав прекрасную кожу цвета мрамора. Секса картинке придают пряди волос, ниспадающие на лицо.

Алена Хмельницкая рассказала, что в частную клинику попала по приглашению. Прочитав пост знаменитости о постковидной апатии, специалисты предложили ей курс восстановительных процедур. Завершая их, Алена чувствует себя прекрасной и счастливой, что и транслирует поклонникам, которые в восторге от внешнего вида актрисы.

«Вы здесь такая обворожительная», «Прелесть», «Загадка», «Вы и есть принцесса», — высказываются в Сети.

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