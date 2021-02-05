«Покоряла всех вокруг»: Алина Кабаева в платье с цветочным принтом запечатлелась с подругой и детьми

Известная гимнастка Яна Батыршина посвятила в Instagram публикацию своей звездной подруге Алине Кабаевой. Две спортсменки были рядом с раннего возраста, и Яна Батыршина, как никто другой знает цену всем победам Алины Кабаевой.

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И искренне восхищается талантом олимпийской чемпионки, ее красотой и умением мгновенно очаровывать окружающих своей неподражаемой харизмой и открытой улыбкой.

«Она покоряла всех вокруг! – написала Яна Батыршина. — Красивая, эмоциональная, с обаятельной улыбкой. Причем не заученной, которая только на губах, а искренней. Она улыбалась даже глазами!»

Свой пост спортсменка проиллюстрировала несколькими раритетными снимками, на которых запечатлена вместе с Алиной Кабаевой.

Вот они, совсем девчонки, в почти одинаковых полосатых кофточках позируют с широкими улыбками, а вот – уже повзрослевшие, в коктейльных нарядах запечатлелись на светском мероприятии.

На одном из фото, сделанном примерно в 2016-2017 году, Алина Кабаева позирует с семьей Яны Батыршиной – мужем, продюсером Тимуром Вайнштейном и дочерьми Мариам и Айлой. Младший сын пары Леонид, вероятно, к тому моменту еще не появился на свет. Малыш родился в феврале 2018 года.

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