Новый сезон «Жизнь других»: чем интересен старинный Зальцбург
Жанна Бадоева
Звездный гость
Точно не дед: что известно о шестом муже Лолиты
Видео

«Покоряла всех вокруг»: Алина Кабаева в платье с цветочным принтом запечатлелась с подругой и детьми

Яна Батыршина поделилась редкими кадрами с участием легендарной спортсменки.

«Покоряла всех вокруг»: Алина Кабаева в платье с цветочным принтом запечатлелась с подругой и детьми
Алина Кабаева. Фото: Борис Кудрявов/«Экспресс-газета»

Известная гимнастка Яна Батыршина посвятила в Instagram публикацию своей звездной подруге Алине Кабаевой. Две спортсменки были рядом с раннего возраста, и Яна Батыршина, как никто другой знает цену всем победам Алины Кабаевой.

И искренне восхищается талантом олимпийской чемпионки, ее красотой и умением мгновенно очаровывать окружающих своей неподражаемой харизмой и открытой улыбкой.

«Она покоряла всех вокруг! – написала Яна Батыршина. —  Красивая, эмоциональная, с обаятельной улыбкой. Причем не заученной, которая только на губах, а искренней. Она улыбалась даже глазами!»

Свой пост спортсменка проиллюстрировала несколькими раритетными снимками, на которых запечатлена вместе с Алиной Кабаевой.

Алина Кабаева и Яна Батыршина дружат с детства

Алина Кабаева и Яна Батыршина дружат с детства. Фото: instagram.com/yana__batyrshina/

Вот они, совсем девчонки, в почти одинаковых полосатых кофточках позируют с широкими улыбками, а вот – уже повзрослевшие, в коктейльных нарядах запечатлелись на светском мероприятии.

Алина Кабаева и Яна Батыршина
Алина Кабаева и Яна Батыршина – лучшие подруги. Фото: instagram.com/yana__batyrshina/

На одном из фото, сделанном примерно в 2016-2017 году, Алина Кабаева позирует с семьей Яны Батыршиной – мужем, продюсером Тимуром Вайнштейном и дочерьми Мариам и Айлой. Младший сын пары Леонид, вероятно, к тому моменту еще не появился на свет. Малыш родился в феврале 2018 года.

Алина Кабаева и Яна Батыршина с мужем Тимуром Вайншейном и дочерьми Мариам и Айлой
Алина Кабаева и Яна Батыршина с мужем Тимуром Вайншейном и дочерьми Мариам и Айлой. Фото: instagram.com/yana__batyrshina/

Смотрите также

Тэги

google новостиАлина КабаеваЯна Батыршина