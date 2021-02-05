«Надя, это где мы?»: Михалкова запечатлелась со старшей сестрой

Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте дочери знаменитого режиссера Никиты Михалкова – Надежда и Анна очень близки. Недавно они вместе побывали на кинопремии «Золотой орел». Теперь же Надя поделилась снимком со старшей сестрой в своем Instagram. Вот только Анна не помнит момент, когда было сделано совместное фото.

«Надя, это где мы?», — написала старшая дочь Михалкова в комментариях к фото.

Фанаты засыпали актрис комментариями.

«Красавицы, счастья вам! Похожи очень сильно! Симпатюли!», — писали пользователи Сети.

Напомним, осенью прошлого года Надежда Михалкова отметила свое 34-летие. А до этого приняла участие в шоу «Ледниковый период», правда, первой покинула проект. Молодая актриса воспитывает сына и дочь от известного режиссера Резо Гигинеишвили, с которым в разводе порядка трех лет.

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