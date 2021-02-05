«На пляж или на вечер?»: младшая дочка Бородиной в восторге от привезенного мамой из Дубая платья цвета радуги

Телеведущая засыпала Теону и Марусю подарками из Арабских Эмиратов.

Ксения Бородина провела несколько прекрасных дней вместе с мужем Курбаном Омаровым в Дубае. Пара на этот раз устроила себе отдых без детей. Звезда не раз говорила, что считает подобные вылазки только вдвоем непременным условием гармоничного брака.

Ну а за то, что ее любимые дочери Маруся и Теона несколько дней провели дома под присмотром помощников, Ксения Бородина щедро одарила девочек.

В сторис Instagram телеведущая разместила видео, на котором запечатлела, как самозабвенно распаковывает родительские подарки ее младшая дочка Тея. Первым из пакета крошка достала невероятно красивое платье. Теона тут же примерила его, наложив на себя.

«На пляж или на вечер?» — поинтересовалась юная модница у звездной мамы. «На пляж и на вечер – как захочешь. Это тебе папа купил», — ответила Ксения Бородина.

В небольшом пакете Теона нашла разные девчачьи радости – яркие резиночки для волос, накладные ногти, пряди цветных волос и косичка в тон ее новому платью.

Напомним, во время отдыха в Дубае Ксения Бородина серьезно оскандалилась.

Звезда попросила не писать ей возмущенных комментариев по поводу ее высоких доходов.

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