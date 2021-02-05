Столкнутся лбами: ТНТ начинает новый сезон шоу «Импровизация. Команды»

В эфире сразятся восемь сборных из разных городов России и Белоруссии.

Уже в эту пятницу на ТНТ состоится фееричное и веселое шоу. Новый сезон проекта «Импровизация. Команды» стартует сразу с четверть финала. В нем сразятся восемь команд из разных городов России и Беларуси.

Во втором сезоне появятся новички – команды из Воронежа и Ростова-на-Дону.

Как и прежде, в шоу будут соревноваться восемь команд. Их задача – импровизировать и непрерывно шутить, разумеется, удачно. Каждый выпуск будет состоять из пяти раундов. Давать очки за удавшиеся шутки будут звездные рефери, а сталкивать команды лбами – задача ведущего шоу, комика Антона Шастуна.

Условия просты и прозрачны – коллектив, набравший большее число баллов, проходит в следующий этап. Тот же, чьи шутки не очень зашли рефери, выбывает.

Премьера нового сезона состоится 5 февраля в 23.00 по московскому времени. Не забудьте включить ТНТ!

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