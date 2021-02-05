Провокационные кадры: Рудова подразнила сексуальными бедрами в нижнем белье

Наталья Рудова — обладательница прекрасной фигуры и завидных форм. Блондинка утверждает, что никогда не прибегала к услугам пластической хирургии, а всеми соблазнительными формами ее наградила природа. В своем Instagram блондинка опубликовала видеоролик, на котором в очередной раз блеснула этими самыми формами. На кадрах Наталья успела запечатлеться в разных позах, чтобы подразнить фанатов и упругими бедрами, и соблазнительным бюстом.

«Ты классная! Просто бомба! Крутая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Наталья Рудова вернулась из Дубая, где встречала новый год и провела зимние каникулы. На курорте ей компанию составила Анастасия Решетова и ее сын Ратмир. Девушки дружат уже несколько лет, а познакомились на съемках клипа Тимати «Ключи от рая».

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