«Захотели сохранить момент»: Дмитрий Шепелев устроил фотосессию с беременной избранницей

Телеведущий поделился трогательными кадрами, сделанными во время съемок в стильной студии.

Дмитрий Шепелев и его беременная возлюбленная Екатерина Тулупова решили запечатлеть трогательные моменты ожидания малыша. Пара устроила фотосессию. Кадрами, сделанными во время съемки в студии, Дмитрий Шепелев поделился в сторис Instagram.

«Захотели сохранить момент», — подписал снимки телеведущий.

Судя по всему, фотосессия доставила удовольствие всем ее участникам. Дмитрий и Екатерина выглядят невероятно счастливыми.

Позитивное настроение во время фотосета создавали и принявшие участие в съемке домашние питомцы влюбленных.

Напомним, о том, что Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова ждут ребенка, стало известно на днях. Шоумен сам рассказал поклонникам о грядущем прибавлении в семействе.

Правда, о том, когда именно произойдет прекрасное событие, Шепелев и Тулупова пока предпочитают не говорить. Между тем, известно, что Екатерина находится на приличном сроке беременности.

больше по теме Дмитрий Шепелев готовится вновь стать отцом Избранница телеведущего Екатерина Тулупова находится на приличном сроке беременности.

В пользу чего, собственно, говорит и факт фотосессии, которые, как правило, проводят в те дни, когда ожидание малыша находится в финальной стадии.

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