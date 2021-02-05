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«Захотели сохранить момент»: Дмитрий Шепелев устроил фотосессию с беременной избранницей

Телеведущий поделился трогательными кадрами, сделанными во время съемок в стильной студии.

«Захотели сохранить момент»: Дмитрий Шепелев устроил фотосессию с беременной избранницей
Дмитрий Шепелев и беременная Екатерина Тулупова. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитрий Шепелев и его беременная возлюбленная Екатерина Тулупова решили запечатлеть трогательные моменты ожидания малыша. Пара устроила фотосессию. Кадрами, сделанными во время съемки в студии, Дмитрий Шепелев поделился в сторис Instagram.

«Захотели сохранить момент», — подписал снимки телеведущий.

Судя по всему, фотосессия доставила удовольствие всем ее участникам. Дмитрий и Екатерина выглядят невероятно счастливыми.

Дмитрий Шепелев и беременная Екатерина Тулупова
Дмитрий Шепелев и беременная Екатерина Тулупова на фотосессии. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Позитивное настроение во время фотосета создавали и принявшие участие в съемке домашние питомцы влюбленных.

Напомним, о том, что Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова ждут ребенка, стало известно на днях. Шоумен сам рассказал поклонникам о грядущем прибавлении в семействе.

Правда, о том, когда именно произойдет прекрасное событие, Шепелев и Тулупова пока предпочитают не говорить. Между тем, известно, что Екатерина находится на приличном сроке беременности.

В пользу чего, собственно, говорит и факт фотосессии, которые, как правило, проводят в те дни, когда ожидание малыша находится в финальной стадии.

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