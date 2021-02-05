«Будь здорова, королева!»: Костенко и Тарасов отмечают день рождения дочки

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают двух дочек. Старшей из них — Милане в этом году будет три года, а младшей — Еве исполнился годик. Она появилась на свет 5 февраля 2020 года. В своем Instagram звездная мамочка трогательно поздравила малышку с днем рождения.

«С праздником, родная! Тебя ждет впереди яркая и насыщенная жизнь. Мы все рядом. Будь здорова, королева», — написала Костенко.

Напомним, что недавно семья отдыхала на Мальдивах. Сразу после этого фанаты заподозрили, что Настя ждет третьего ребенка. Слухи о скором прибавлении в семействе подогрел и сам футболист в одном из интервью. Однако позже модель их опровергла. Но при этом заметила, что не прочь стать мамой в третий раз в ближайшем будущем.

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