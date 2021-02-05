Не только лед: сын Плющенко и Рудковской занялся балетом

Старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко — Саша — уже несколько лет занимается фигурным катанием. Мальчик выигрывает соревнования в своей возрастной группе, участвует в ледовых шоу. При этом успевает сниматься в клипах и кино. А теперь он показал, что плюс ко всему увлекся балетом. В своем микроблоге Рудковская поделилась свежими кадрами, запечатлев, как Гном Гномыч старательно занимается у станка под руководством преподавателя. В своем Instagram Саша опубликовал фото, на котором показал внушительную растяжку в шпагате.

«Какой молодец! Класс! Умница-трудяга!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в сентябре у Гном Гномыча появился младший брат Арсений. Малыша звездной паре родила суррогатная мать. А недавно Плющенко и Рудковская отметили очередную годовщину знакомства. Они встретились 14 лет назад.

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