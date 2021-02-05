«Ох, наливные»: Пынзарь запечатлелась в красном бикини, блеснув шикарной грудью

Совсем недавно Дарья Пынзарь с мужем и детьми отдыхала в США. Сначала семья побывала в Нью-Йорке, а затем перебралась поближе к теплу – в Майами. Там же блондинка и отметила свой день рождения. Экс-участнице «Дома-2» исполнилось 35 лет. После все семейство вернулось в Москву, Даша успела побывать на юбилейном вечере своей подруги по телестройке Ольги Бузовой и теперь вновь отправилась в теплые края. На этот раз – в Турцию.

В своем Instagram девушка поделилась снимком, на котором грелась на солнышке в красном бикини, блеснув, эффектной грудью.

«Ох, наливные! Красотка! Ничего себе!» — писали пользователи Сети, а некоторые даже сравнили Пынзарь с Семенович, которая отличается своими пышным бюстом.

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