Лежал на диване без сознания: умер режиссер «Молодежки» 52-летний Виталий Альшанский

Умер актер Виталий Альшанский, который играл в таких картинах, как «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Бригада». Кроме того, он был одним из режиссеров популярного сериала «Молодежка». Ему было всего 52 года.

Известно, что к нему в гости пришла знакомая. Ей никто не открыл. Дверь, как позже выяснилось, была закрыта изнутри. Актера нашли в квартире на диване без сознания. По словам женщины, у него были проблемы с давлением, однако накануне чувствовал себя хорошо. Она вызвала скорую, но было поздно — врачи констатировали смерть.

Отметим, что полиция сейчас проводит проверку. Не исключен вариант, что смерть могла носить насильственный характер, сообщает телеграм-канал Mash.

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске. Окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Он учился на режиссерском факультете. Когда и где пройдут похороны звезды, пока не сообщается.

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