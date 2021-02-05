Подрос мальчишка: как выглядит Никита из «Сватов», роль которого сыграл Константин Чернокрылюк

Звездный час актера наступил в 2011 году, когда он снимался в пятой части знаменитого сериала.

На страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился кадр украинского актера Константина Чернокрылюка. Именно он сыграл в пятой части сериала мальчика Никитку Ковалева. Он же был задействован и в следующих частях знаменитого сериала.

«Константин Чернокрылюк желает всем хорошего вечера», — гласит подпись под фото. «Подрос мальчишка», «Костя, ты талантище. Славный, замечательный, красивый», «А мальчик действительно вырос. Совсем взрослым стал», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Константин Чернокрылюк родился в Киеве. В 2010 году он начал сниматься в юмористическом шоу «Большая разница по-украински». Также на его счету роли в таких картинах, как «Мечты из пластилина», криминальном сериале «Брат за брата» и многосерийной мелодраме «Полет бабочки». Сейчас актеру семнадцать лет. У молодого человека есть младший брат Георгий. Их мама по профессии семейный психолог.

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