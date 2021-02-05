«У меня в голове не укладывается!»: Полунин отказался танцевать у Довлатовой после эфира

Радиоведущая Алла Довлатова в Instagram сообщила, что у нее в гостях побывал самый прославленный артист современного балета Сергей Полунин. При этом после эфира она хотела потанцевать с ним, но он наотрез отказался.

По словам Аллы Довлатовой, профессиональные танцоры не любят танцевать в бытовой жизни. Полунин сказал Довлатовой: «Мужчины не танцуют». Он несколько шокировал ее своим заявлением, ведь ранее практически никто не отказывал ей подвигаться во время ее традиционных танцулек.

«Это сказал лучший мировой премьер! У меня в голове не укладывается! Как вы думаете, что он имел ввиду? Я не поняла. А вы понимаете? Пожалуйста, разъясните мне, напишите в комментариях!» Алла Довлатова

Отметим, что Сергей Полунин чуть больше года назад стал счастливым родителем. От олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных у него родился сын, которого пара назвала необычным именем Мир.

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