«Женя любезно согласилась»: Загитова вспомнила, как каталась в платье Медведевой

Как отметила олимпийская чемпионка, в фигурном катании есть традиция передавать друг другу наряды.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в женском одиночном разряде Алина Загитова во время шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале вспомнила, как выступала в платье своей непримиримой соперницы Евгении Медведевой. По ее словам, у фигуристок есть традиция передавать наряды.

«На самом деле программа называлась «Дон Кихот», и Этери Георгиевна сказала, что у Жени есть платье, которое мне подойдет под программу. Женя любезно согласилась дать мне его на сезон, чтобы я в нем покаталась».

Алина Загитова

Отметим, что с 5 по 7 февраля в Москве пройдет Кубок Первого канала, на котором лицом к лицу сойдутся команды Загитовой и Медведевой. Они, как известно, назначены капитанами своих дружин.

больше по теме Алина Загитова в свитшоте с надписью «Россия» и модной кепке появилась на Кубке Первого канала Олимпийская чемпионка будет бороться за победу с командой Евгении Медведевой.

Напомним, что две выдающиеся российские фигуристки пока официально свои карьеры не завершали. При этом многие эксперты сходятся во мнении, что это всего лишь вопрос времени. Лучшие годы на льду звезд все-таки уже остались позади.

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