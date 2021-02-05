«Женя любезно согласилась»: Загитова вспомнила, как каталась в платье Медведевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в женском одиночном разряде Алина Загитова во время шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале вспомнила, как выступала в платье своей непримиримой соперницы Евгении Медведевой. По ее словам, у фигуристок есть традиция передавать наряды.
«На самом деле программа называлась «Дон Кихот», и Этери Георгиевна сказала, что у Жени есть платье, которое мне подойдет под программу. Женя любезно согласилась дать мне его на сезон, чтобы я в нем покаталась».
Отметим, что с 5 по 7 февраля в Москве пройдет Кубок Первого канала, на котором лицом к лицу сойдутся команды Загитовой и Медведевой. Они, как известно, назначены капитанами своих дружин.
Напомним, что две выдающиеся российские фигуристки пока официально свои карьеры не завершали. При этом многие эксперты сходятся во мнении, что это всего лишь вопрос времени. Лучшие годы на льду звезд все-таки уже остались позади.