Новый тренд: Навка вслед за Бородиной показала себя в косметических патчах

Фигуристка не постеснялась показать себя на селфи в момент уходовой процедуры.

Не так давно муж Ксении Бородиной Курбан Омаров запечатлел возлюбленную на завтраке с патчами под глазами. Девушка не постеснялась на отдыхе в Дубае выйти в таком виде в ресторан и даже позировала мужу за столом.

Вслед за Бородиной показала себя в косметических патчах Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка во время салонных процедур сделала селфи, которым поделилась в микроблоге.

На ней, в отличие от телеведущей, были патчи цвета марсала с перламутром — своего рода украшение, или новый модный тренд для особо занятых селебрити, которые не успевают завершить процедуру дома и позволяют себе выйти в свет с гидрогелевыми пластинами на нижних веках.

Кстати, в патчах регулярно записывает видео для Stories Ольга Бузова. Певица выходит на связь из машины, где продолжаются ее утренние сборы.

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