«Жена считала, что у меня романы»: Ещенко объяснил, почему развелся после двадцати лет брака

Как отметил юморист, он просто не мог находиться рядом с некогда любимым человеком.

Юморист Святослав Ещенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему после двадцати лет брака развелся со своей женой Ириной.

«Ирина работала в коллективе Клары Новиковой, когда мы только познакомились. Папа мне сразу сказал, чтобы я обратил внимание на нее. Наш общий ребенок родился в любви. Жена порой говорила: «Мы расстанемся, потому что я старше тебя». В какой-то момент наши отношения действительно стали холодными. Она считала, что кто-то у меня есть. Даже мой папа начал вдруг говорить, чтобы мы развелись. Кроме того, я попал в аварию под Сочи. Я помню только, что заснул за рулем, а потом уже очнулся в больнице. Меня несколько человек предупреждали не садиться за руль в этот день».

Святослав Ещенко

Как отметил юморист, уже за три года до развода с женой они решили разъехаться. «Я три года уже жил один. Мы разъехались и поняли, что фактически так удобнее всем. Я приходил в гости и помогал с нашим ребенком. Мы приняли решение окончательно расстаться, когда сын подошел и сказал, что мы надоели ему своей руганью. Это были его слова. Жена считала, что у меня постоянные романы, поэтому нам надо было разойтись», — сказал Ещенко.

Ранее стало известно, что жена Святослава Ещенко за несколько лет до развода заставила его составить брачный контракт. Как он отмечал, Ирина перестала ему доверять. В итоге он подписал документ.

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