«Если хотите выглядеть моложе»: Хромченко напомнила, какие брови сегодня в тренде

На программу «Модный приговор» в качестве обвиняемой пришла 50-летняя Наталья. Героиня обвиняется своей подругой в чересчур вульгарном стиле, образы из которого девушка и продемонстрировала. Она гордится тем, что выглядит в таких аутфитах молодо, и ей оказывают знаки внимания мужчины значительно моложе нее.

Однако, Эвелина Хромченко обратила внимание Натальи на брови. У героини – тонкие татуированные линии, которые сразу же бросились в глаза фэшн-эксперту программы. И Эвелина дала свой компетентный совет:

«Если вы хотите выглядеть моложе, то вот эти вот все ваши истории с бровями… я не знаю, надо заканчивать», — посоветовала героине Хромченко. И напомнила, какие брови в моде: «Отрастите себе брови. Широкие они должны быть сегодня! Не узкие нарисованные, а широкие и взъерошенные!».

Призыв Хромченко обратить внимание на брови героини стилисты программы услышали. Они сделали макияж Наталье с учетом рекомендаций, и в результате у Натальи появились мягкие, широкие трендовые брови.

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