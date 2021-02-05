Многодетный отец: Сергей Светлаков рассказал об увлечениях троих наследников

Старшей дочери шоумена Насте уже 12 лет, младшим Ване и Максиму — семь лет и три года соответственно.

Телеведущий, актер Сергей Светлаков счастлив в браке с Антониной Чеботаревой. Это вторая жена артиста, с которой они вместе уже десять лет. За эти годы супруга подарила мужу двоих сыновей — Ивана и Максима. Кроме того, у Светлакова есть дочь от первого брака, 12-летняя Настя. И многодетный отец рассказал в проекте «Загугли звезду», чем увлекаются его наследники.

С дочкой Настей артист старается общаться часто, берет ее с собой в путешествия. Девочка учится в школе и всерьез развивает свой канал в TikTok.

«Остальные увлечения не приживаются: то немного рисовала, то теннисом занималась и ничего», — рассказал шоумен о хобби дочери.

А вот парни растут любознательными. «У мелкого увлечение всем, что находится под рукой, а у старшего — футбол. Три тренировки в неделю, он играет за команду «Атлетик» из Рублево», — поведал звездный отец.

Светлаков как настоящий футбольный фанат гордится тем, что теперь у него дома есть человек, с которым можно обсудить не только ход игры и результаты, но и трансферы, суммы контрактов и рейтинги футболистов. К тому же Иван уделяет время и интеллектуальному спорту:

«Плюс немного шахмат, один раз в неделю. Шахматы в соединении с футболом — это идеальный расклад для развития парня, — считает шоумен. — Касательно всего остального, то он читает, пишет, английский — все в школе в нужном объеме дается. Вот китайский появился».

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