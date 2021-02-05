«Это вы моральный урод, а не я»: Мария Максакова устроила скандал в студии «Пусть говорят»

Оперная дива Мария Максакова, которая не так давно вернулась в Россию и сейчас активно ходит на ток-шоу, устроила скандал на программе «Пусть говорят» на Первом канале. Телеведущему Дмитрию Борисову с трудом удалось успокоить разгневанную даму, которая едва не ринулась с кулаками на оппонентку.

В какой-то момент слово в студии взял полковник и директор Университета имени Витте Галина Запорожцева. Она предложила Марии задуматься о том, что «она не чувствует чужую боль, только собственную». Завершила свою пламенную речь женщина словами, что Мария Максакова ей очень напоминает «духовно-нравственного инвалида».

«А мою боль кто-то слышит?! Это вы моральный урод, а не я».

Мария Максакова

После этого Мария Максакова предложила ведущему выбирать. Либо она остается на программе, либо Галина Запорожцева. С огромным трудом Борисову удалось достигнуть перемирия в студии.

Напомним, что Мария Максакова сейчас одинока. В 2017 году в Киеве был убит ее муж политик Денис Вороненков.

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