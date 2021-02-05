«Последствия не уходят»: Светлаков поведал о необычных наблюдениях после перенесенного коронавируса

Пандемия коронавируса коснулась миллионов людей по всему миру. Новый вирус поражает без разбора – ему все равно, богат ли человек или беден, звезда он или является простым гражданином. От осложнений CoViD-19 ежедневно продолжают умирать сотни людей в нашей стране, врачи как солдаты на передовой, борются с высокозаразной болезнью, сдерживая ее натиск.

Переболел коронавирусом и Сергей Светлаков, шоумен, телеведущий канала СТС. Звезда юмора в ноябре 2020-го года почувствовал недомогание, поднялась температура, а позже состояние настолько ухудшилось, что его чуть ли не подключили к ИВЛ. Но все обошлось и закончилось благополучно.

Однако порталу Teleprogramma.pro в проекте «Загугли звезду» Сергей Светлаков признался, что до сих пор, спустя несколько месяцев после выздоровления, он ощущает на себе последствия болезни.

«Хочу сказать, что последствия не уходят, вкус и цвет вернулись, но присутствует постоянная усталость и депрессивность. Они выходят по капле. Всегда хочется есть что-то с резким вкусом. Я столько съел в этот период квашенной капусты, майонеза, кетчупа, огурцов соленых, сколько за всю жизнь не съел», — поведал о странностях пищевого поведения Светлаков.

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