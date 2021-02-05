«Я стал «красавицей»: Игорь Николаев показал, как его преобразила 5-летняя дочка

61-летний композитор Игорь Николаев счастлив в браке с 38-летней Юлией Проскуряковой уже 10 лет. У звезд подрастает дочка Вероника, которой не так давно исполнилось 5 лет. Мама с папой устроили малышке настоящий праздник с аниматорами, играми и фейерверком, а среди гостей были давние друзья именинницы Лиза и Гарри Галкины.

В настоящий момент Игорь Николаев с семьей отдыхает в Майами, у старшей дочери от первого брака Юлии. Родители сводили маленькую Веронику в парк развлечений, часто бывают на пляже, а также весело проводят время друг с другом. Накануне малышка решила поставить над папой бьюти-эксперимент и добавила к светлой шевелюре отца ярких красок.

«Я стал «красавицей»! Дочка приделала голубую прядь. Ну, как вам? В тренде?», — показал себя после бьюти-преображения Николаев.

Подписчики звезды в комментариях умилились умению малышки разбираться в трендах и подтвердили, что сейчас Николаев выглядит очень модно.

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