«Отличная грудь, Даночка»: Калашникова поделилась откровенным снимком Борисовой

Как отметила актриса, телеведущая одно время ее просто преследовала.

Актриса Анна Калашникова в сторис Instagram разместила откровенный снимок своей «заклятой подруги» телеведущей Даны Борисовой. На фотографии бывшая ведущая «Армейского магазина» обнажена по пояс.

«Отличная грудь, Даночка. Видимо, ты забыла, что и кому шлешь. Ничего страшного. Я напомню. И больше «мусолить». Мне сегодня свой бюст сделать надо». Анна Калашникова

Как ранее отмечала Калашникова, одно время Борисова буквально ее домогалась. Присылала зачем-то свои откровенные фотографии с «сиськами-письками». Кроме того, она для каких-то целей преследовала ее на разных программах и ток-шоу. Что она хотела, для Калашниковой полная загадка.

В ответ на это Дана Борисова отметила, что Калашниковой не вредно мечтать. По словам телеведущей, если она кому и присылала откровенные фото, то только мужчинам. Правда, данное фото явное свидетельство, что Борисова все-таки слала Калашниковой свои обнаженные снимки.

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