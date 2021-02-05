«Она вытерпит все»: Батрутдинов поддержал Бузову после ее оговорки, что они «спали друзьями»

Шоумен и юморист Тимур Батрутдинов на премьере романтической комедии Love Сергея Светлакова выразил слова поддержки своей давней подруге телеведущей Ольге Бузовой, которая, как известно, не так давно рассталась с бойфрендом блогером Давидом Манукяном после полутора лет отношений.

«Оля — крепкая, сильная женщина и, я думаю, она вытерпит все».

Тимур Батрутдинов

Сам Тимур Батрутдинов жениться пока не собирается. По его словам, на 14 февраля он обязательно найдет себе девушку, но на что-то серьезное красавице рассчитывать не стоит. Как заметил Батрутдинов, в библиотеке прекрасных дам нынче не встретишь, поэтому он ищет девушек для знакомства в социальных сетях.

Напомним, что подписчики Бузовой после ее расставания с Давой рекомендовали ей снова обратить свой взгляд на холостяка Батрутдинова. Она заявила, что между ними ничего не может быть, и тут же оговорилась, что они «спали друзьями».

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