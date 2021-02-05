«Спим до 12»: Краснова объяснила, почему они до сих пор не сделали с мужем Пугачеву прабабушкой

По словам девушки, в будущем дети у нее с Никитой Пресняковым обязательно будут.

Жена внука певицы Аллы Пугачевой Алена Краснова в эфире шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ объяснила, почему у нее с любимым человеком до сих пор нет детей, хотя со дня свадьбы прошло уже почти четыре года. Многие фанаты парочки с нетерпением ждут, когда у них, наконец, появится на свет наследник.

«Мы пока не готовы к детям. Хотим еще попутешествовать, хотим немного пожить для себя. Мы сейчас такие беззаботные, спим до двенадцати. Но дети когда-нибудь обязательно будут». Алена Краснова

Между тем ее муж заметил, что ищет различные альтернативные варианты заработка. К примеру, сейчас концертов нет, поэтому он вместе с отцом Алены начал совместный бизнес.

Напомним, что Алена Краснова и Никита Пресняков сыграли пышную и шикарную свадьбу в 2017 году. На праздничном мероприятии присутствовала и примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, которая пожелала молодоженам быть вместе и в радости, и в горе.

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