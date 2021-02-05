«Я полностью обеспечиваю своих родителей»: Бузова рассказала, что помогает отцу вставить зубы

Хейтеры стали одолевать певицу вопросами о том, почему ее папа до сих пор не побывал у стоматолога, и телеведущей пришлось оправдываться.

35-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова постоянно находится под пристальным вниманием у хейтеров. Недоброжелатели любят разглядывать под микроскопом не только саму девушку, но и ее окружение.

И недавно на дне рождения певицы кто-то заметил, что у отца звезды проблемы с зубами. Посыпались вопросы, почему состоятельная певица до сих пор не оплатила папе услуги стоматолога. И девушка не выдержала. Она разразилась эмоциональной отповедью к хейтерам, в которой заявила:

«Я занимаюсь папиными зубами уже третий год! Папа взрослый человек, его очень сложно было уговорить вообще пойти к стоматологу и зубному», — рассказала девушка. И подчеркнула: «Ему будут полностью делать рот. Я не должна это снимать и отчитываться перед вами, чтобы вы мне не писали: «Сделай папе зубы».

Девушка заметила, что долго молчала и старалась игнорировать эти бестактные вопросы про папин рот. Но не выдержала. Она перечислила, сколько зубов уже удалили родителю, какое количество имплантов вживили, и сколько времени на все процедуры необходимо. И попросила хейтеров смотреть в собственный рот и за зубами своих родных. А не лезть к ней.

«Я полностью обеспечиваю своих родителей и не только. И ответственна за здоровье своих близких, бабушек и так далее. Надеюсь, вопрос закрыт», — заверила звезда.

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