Как куколка: сестра Бузовой в комбинезоне цвета Барби прогулялась по заснеженному парку

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна также прославилась благодаря участию в телепроекте «Дом-2». Но свою любовь девушка там не нашла. Сейчас она счастлива в отношениях, в прошлом году переехала с возлюбленным Константином в новую квартиру и демонстрирует в микроблоге настоящую идиллию с бойфрендом.

Накануне Анна отправилась на прогулку по заснеженному парку вместе со своей второй половинкой. Девушка облачилась в яркий и стильный комбинезон цвета Барби, позируя в нем на фоне снегопада.

«Анна — Вы Очаровательны», «Очень красивая», «Какая У Оли хорошенькая сестричка просто куколка одну певицу мне напоминает, «Очень красивая Анечка! Будьте всегда такой! Здоровья и быть бесконечно счастливой», «Pink girl», — пишут фолловеры.

В комментариях очень много добрых пожеланий здоровья. Дело в том, что накануне Нового года девушка перенесла инсульт. Правда, красавице удалось восстановиться, однако, сейчас все родные, включая знаменитую сестру, сильно переживают за самочувствие Анны.

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