Загитова в красном, Медведева в черном: непримиримые соперницы-фигуристки появились в студии у Урганта

Напряженные отношения между чемпионками по фигурному катанию не позволили им сорвать эфир.

18-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Олимпиады 21-летняя Евгения Медведева не раз бывали в гостях у Ивана Урганта. Однако, одновременно вдвоем в студии они появились впервые. Непримиримые соперницы и виду не подали, что между ними достаточно напряженные отношения.

больше по теме Вот это поворот: Алина Загитова обошла Евгению Медведеву по числу подписчиков в Instagram Разница между двумя звездами составляет на данный момент всего две тысячи подписчиков.

Спортсменки рассказали, что в феврале впервые в истории спорта стартует Кубок Первого канала по фигурному катанию. И девушки выступят в качестве капитанов команд, в которые войдут как одиночники, так и пары. Линию противоборства Ургант решил снять вопросом о том, когда попросил девушек перечислить положительные качества друг друга – личные и спортивные.

К слову, даже в нарядах спортсменки сильно контрастировали. Загитова появилась в студии в алом брючном костюме, а Медведева – тотальном черном аутфите, состоящем их платья-пиджака и высоких ботфорт. Зрительный зал усилил элемент противостояния. Он оказался поделен на два лагеря – болельщиков Алины и группу поддержки Жени.

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