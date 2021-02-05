«Старые низкорейтинговые ведущие»: Солнцев жестко прошелся по Бородиной и Бузовой

Экс-звезда телепроекта «Дом-2» посмотрел новое ток-шоу на канале ТНТ с участием двух девушек.

Телеканал ТНТ в конце 2020-го года принял, неожиданное для многих своих зрителей решение – закрыть реалити-шоу «Дом-2». Проект-рекордсмен отечественного телевидения шел в эфире 17 лет, за это время в нем побывали тысячи участников, образовались десятки пар и создались настоящие семьи.

Теперь на ТНТ остался лишь один формат, напоминающий про телестройку – ток-шоу «Бородина против Бузовой». Программа с измененной концепцией теперь затрагивает остросоциальные темы, в студии появляются простые люди, в качестве экспертов выступают психологи, экономисты, депутаты и звезды.

Бывший участник телешоу «Дом-2», светский обозреватель Рустам Солнцев отреагировал на новое шоу. Он признался, что посмотрел передачу, и теперь недоумевает:

«Там правда все новое, а зачем тогда там старые низкорейтинговые ведущие?», — спросил фолловеров блогер.

Солнцев довольно жестко выразился в адрес Бородиной и Бузовой. Он считает, что ведущих для нового формата тоже стоит привлечь новых. И большинство подписчиков блогера поддержали.

Смотрите также