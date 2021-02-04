«Моя самая невероятная песня»: Арбенина трогательно поздравила своих близнецов с днем рождения

Марте и Артему исполнилось по 11 лет.

Диана Арбенина стала мамой 11 лет назад. Певица родила близнецов, которых назвала Марта и Артем. 4 февраля они отметили свой день рождения. В Instagram лидер «Ночных снайперов» опубликовала их общий снимок и написала трогательные строки.

«11 лет. Моя самая невероятная песня. Люблю», — сказала Арбенина.

Добавим, что сын Дианы решил заниматься спортом. Он уже ходит на тренировки по единоборствам. Фанаты артистки присоединились к поздравлениям близнецов.

«Вы замечательная мама! Поздравляю! Будьте счастливы! Здоровья, позитива, исполнения желаний!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Арбенина выпустила свою очередную книгу стихов, песен и рассказов, которую назвала «Снежный барс». Издание рассчитано для аудитории в возрастной категории 18+.

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