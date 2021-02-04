Защитница всех животных: Лиза Галкина нарядилась в комбинезон в полоску

В этом году детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина — Лизе и Гарри исполнится по восемь лет. Они уже ходят в школу, радуют звездных родителей своими навыками, в числе которых пение и игра на фортепиано. Не занимать малышам и чувства юмора. На одном из архивных видеороликов, который был размещен на фан-странице Лизы в Instagram, малышка рассказала, что будет приносить в дом всех животных. Чем весьма удивила папу. На кадрах Лиза появилась в комбинезоне в черно-белую полоску.

«Какая она прелесть! Лизочка, чудо! Смешная девочка! Умничка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Пугачева и Галкин в этом году отметят 10-летие совместной жизни. Спустя несколько лет после официальной регистрации брака, пара прошла обряд венчания.

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