«Так и манит!»: Нюша показала сочные бедра, позируя в бикини на пляже

Нюша продолжает наслаждаться отдыхом на Мальдивах. На райские острова певица отправилась в компании мужа и дочки. С фанатами она не забывает делиться снимками с отдыха, а также личными, весьма провокационными фотографиями. Артистка находится в прекрасной физической форме, поэтому не скрывает прелести фигуры от фанатов. На этот раз она позировала на пляже, облачившись в белый бикини с лифом-бандо.

«Какая красивая! Так и манит! Райское место!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Нюша выпустила новый трек в дуэте с Егором Кридом, который называется «Мистер и Миссис Смит». Некоторое время назад молодых людей связывало не только творчество. Позже, в 2017 году, Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова.

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