«Она точно сравнила свое творчество с избушкой посреди урагана»: Сергей Соседов о Еве Польне

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о бывшей солистке группы «Гости из будущего» Еве Польне, которая заявила, что никогда не выйдет на сцену в трусах и лифчике.

«Бог с ней с популярностью. Популярность — капризная особа. Ева Польна — талантливый человек. Она художественно одаренная натура. Очень творческая и замечательная. У нее талантливые песни и стихи. Много метафор, образов. Это часто свежо и ново, интересно. Она творческий человек. Она и в общении хороший человек». Сергей Соседов

Как отметил Соседов, прошло или еще не наступило время Евы Польны на эстраде сложно сказать. «Она точно сравнила свое творчество с избушкой посреди урагана. Очень правильное сравнение. Ну упала популярность, ну и бог с ним. Дело сейчас даже не в трусах. Это раньше были поющие трусы, а сейчас их нет. Сегодня вообще невнятица. И пения-то нет. Сегодня какое-то напевание через губу с плохой дикцией и невнятными мелодиями. Просто набор каких-то слов. Сейчас в песнях нет мысли и законченности предложений. Если в тексте нет мысли, то это уже набор слов. Но когда-то понадобится талантливая и хорошая музыка. Может это будет нескоро. Как знать, но это не повод унывать. У Польны есть свой круг почитателей. Она может спокойно собирать залы. У нее есть слушатель и это самое главное», — заявил Соседов.

Ранее Ева Польна отмечала, что современная эстрада — это просто днище. По ее словам, на сцене стало очень много «музыкального мусора».

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