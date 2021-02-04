«Смотрел на океан и думал, что в нем спрятано имя»: Полунин объяснил, почему назвал сына Миром

Как отметил артист балета, его ребенок на самом деле сам выбрал такое имя.

Артист балета Сергей Полунин в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему назвал своего сына от олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных Миром.

«Мой папа Владимир. Кроме того, я очень хорошо отношусь к президенту России Владимиру Путину. Также я однажды смотрел на океан и думал, что где-то здесь спрятано имя моего ребенка. Я понял в какой-то момент, что смотрю на мир. Я думаю, что это ребенок сам выбрал такое имя. Ему прямо нравилась реакция». Сергей Полунин

Также Сергей Полунин отметил, что для него 2020 год получился очень бурным. «Жена Лена четыре месяца упорно работала в шоу «Ледниковый период». У нее был бурный год, а я возился с ребенком. Я горжусь собой за это. Пару месяцев выдержал. Проникся уважением ко всем мамам. Я бы все деньги отдавал от государства именно таким женщинам», — сказал Полунин.

Напомним, что сыну Полунина и Ильиных не так давно исполнился годик. Родители безумно счастливы, что у них появился наследник по имени Мир.

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