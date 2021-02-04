«Смотрел на океан и думал, что в нем спрятано имя»: Полунин объяснил, почему назвал сына Миром

Артист балета Сергей Полунин в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему назвал своего сына от олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных Миром.
«Мой папа Владимир. Кроме того, я очень хорошо отношусь к президенту России Владимиру Путину. Также я однажды смотрел на океан и думал, что где-то здесь спрятано имя моего ребенка. Я понял в какой-то момент, что смотрю на мир. Я думаю, что это ребенок сам выбрал такое имя. Ему прямо нравилась реакция».
Также Сергей Полунин отметил, что для него 2020 год получился очень бурным. «Жена Лена четыре месяца упорно работала в шоу «Ледниковый период». У нее был бурный год, а я возился с ребенком. Я горжусь собой за это. Пару месяцев выдержал. Проникся уважением ко всем мамам. Я бы все деньги отдавал от государства именно таким женщинам», — сказал Полунин.
Напомним, что сыну Полунина и Ильиных не так давно исполнился годик. Родители безумно счастливы, что у них появился наследник по имени Мир.