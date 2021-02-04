«Я живу впереди»: Дружинина о Шевелькове, которого не взяла в продолжение «Гардемаринов»

Режиссер Светлана Дружинина в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro ответила актеру Владимиру Шевелькову, которого в свое время не взяла в продолжение «Гардемаринов».

«Мне это неинтересно, что там говорят. Тридцать лет прошло. Сейчас совершенно другая жизнь. Я живу впереди. Я им всем благодарна. Всем актерам, которые у меня работали. Всем до одного. Всем без исключения. И Наташе Гундаревой и всем, кто у меня снимался. И тому же Шевелькову. И тому же Боречке Плотникову, Володечке Кореневу, и Сереже Жигунову. Я ко всем им отношусь с благодарностью, потому что каждый из них подарил мне часть своей жизни. Каждый из них дал мне краску, чтобы сделать мой фильм для всех зрителей».

Светлана Дружинина

Как отметила Дружинина, она счастлива, что всем нравятся «Гардемарины, вперед!» «У фильма большая армия поклонников. Значит то, что сумела сделать – у меня получилось. Остальное мелочи, которые входят в нашу профессию. Все, что они говорят, пусть будет их проблемами. У меня проблем нет. Никаких проблем. Я совершенно другой жизнью живу. Я женщина-режиссер. Я работаю в мужской профессии, и она у меня получается. Остальное мне не интересно», — заметила Светлана Дружинина.

Ранее Владимир Шевельков отмечал, что роль князя Никиты Оленина должен был изначально сыграть сын Дружининой Михаил. Но его партнеры по съемках Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов выступили против.

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