Лев Лещенко рассказал об усыновлении ребенка

79-летний певец вспомнил, что так и не решился на этот шаг.

В первый день февраля Лев Лещенко отметил свой день рождения. Артисту исполнилось 79 лет. Так сложилось, что детьми он не обзавелся, хотя первая его супруга — Алла Абдалова неоднократно, с ее слов, прерывала беременности. А нынешняя жена — Ирина наследников за более чем 40 лет брака тоже не подарила. Теперь же Лев Валерьянович вспомнил, что когда-то они с супругой хотели детей, но ни ЭКО, ни суррогатного материнства в те времена не было.

Как признался Лещенко, усыновлять ребенка они с Ириной не стали, потому что видели подобные примеры у соседей. Кроме того, артист отметил, что знает своих коллег по цеху, которые брали детей, а позже отдавали их обратно в детский дом. Об этом певец рассказал каналу RTVI.

«Я бы не хотел следовать их примеру», — сказал Лещенко.

По словам Льва Валерьяновича, сейчас о детях его семье задумываться уже поздно. Ведь они не хотят брать пример с других звезд, которые стали родителями в преклонном возрасте.

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