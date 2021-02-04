«В уже знакомой студии»: Загитова в алых брюках-дудочках и жакете пришла на шоу «Вечерний Ургант»

18-летняя Алина Загитова хотя и приостановила свою спортивную карьеру, но с успехом штурмует отечественный шоу-бизнес. Для начала подопечная Этери Тутберидзе дебютировала в ледовом мюзикле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». А потом вместе с Алексеем Ягудиным вела проект «Ледниковый период» на Первом канале. И вот фигуристка снова отметилась в «Останкино». Как выяснилось, она пришла на съемки программы «Вечерний Ургант». Со своими поклонниками в микроблоге спортсменка поделилась закулисными кадрами.

Алина удобно расположилась в кресле, во всей красе продемонстрировав свой лук. Олимпийская чемпионка примерила алый монохромный костюм, состоящий из брюк-дудочек и жакета. Также аутфит дополнили контрастные детали, в частности, черный топ и туфли-лодочки на шпильке. Длинные локоны спортсменка оставила распущенными.

« В уже знакомой мне студии в гостях у «Вечернего Урганта». Готовимся к эфиру. Как вы думаете, чему посвящен выпуск на этот раз?! Встретимся сегодня в 23:40 на Первом канале. Традиционно у Ивана Урганта будет жарко и очень весело», — отметила Алина Загитова.

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