«Ах, какая прелесть»: Asti в белоснежной блузе с перьями блеснула ложбинкой греха

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба совсем недавно вернулась из свадебного путешествия. Перед новым годом певица вышла замуж за своего возлюбленного по имени Станислав. Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах.

По возвращению в Москву девушка особое внимание уделила своему салону красоты. Именно там Asti решила создать комнату, где будут представлены ее любимые ароматы духов. Об этом Аня рассказала в своем Instagram, а публикацию сопроводила снимком, на котором позировала в белоснежной блузе с перьями на рукавах. Фасон наряда позволил девушке блеснуть ложбинкой греха. Подписчики оценили эффектный кадр.

«Ах, какая прелесть! Красотка! Ну просто невозможно красивая!» — писали пользователи Сети.

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