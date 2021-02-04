Белые шары и море лепестков роз: Брежнева отметила 39-летие с Меладзе и сестрами в Петербурге

Певица на два дня уехала с родными, чтобы развеяться и повеселиться. Ее ждало много сюрпризов.

Вера Брежнева в прошлом году несколько раз приезжала на свою родину. Она гостила у родных в Киеве. Успела артистка повидаться и со своей старшей дочкой Соней, которая живет в Лос-Анджелесе. А вот младшая Сара почти все время была с артисткой, но потом ей пришлось отлучиться, так как начался учебный год. Вся семья воссоединилась в январе, когда певица устроила с мужем Константином Меладзе каникулы в горах.

А вот 3 февраля Вера отметила день рождения. Она снова решила устроить поездку. На этот раз девушка отправилась на два дня в Санкт-Петербург. Ее сопровождал не только супруг, но и сестры Анастасия и Виктория, а также подруги. На скором поезде они добрались до культурной столицы, где сняли квартиру. В просторном помещении с красивым видом и роялем Брежнева получила первые поздравления. Дочки позвонили ей по видеосвязи и прислали цветы.

«Видео без звука, но по лицу все понятно. Счастливая мама — на связи из разных стран две любимейшие девочки», — отметила звезда.

Одна из сестер девушки Виктория сыграла для именинницы на рояле, а затем за музыкальный инструмент сел Меладзе. Они в дуэте поздравили именинницу.

«Мой смех за кадром сублимация хорошего настроения и экспрессии», — заявила Вера.

А рано утром к ней приехала подруга, которая устроила сюрприз. Девушка украсила комнату белоснежными воздушными шарами и рассыпала нежные лепестки роз. Брежнева удивилась, когда вышла из ванной комнаты в халате. «Лепестками белых роз наше ложе застелю», — играла фоном песня Александра Серова. Именинница от радости упала на колени и обняла подругу. Затем они отправились гулять по городу.

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