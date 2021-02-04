Маленький Харламов: Асмус нарядила подросшую дочку в леопардовый пуховик для прогулки

Кристина Асмус не скрывает, что ее жизнь изменилась. В прошлом году она рассталась с Гариком Харламовым. Поклонники не ожидали, что звездная семья так резко разрушится. Девушка позже призналась, что еще три года назад собиралась уйти от резидента Comedy Club. Юморист снял себе жилье, а роскошный особняк оставил бывшей жене и дочке Анастасии. Ради ребенка экс-влюбленные поддерживают дружеские отношения.

Недавно Асмус даже сводила наследницу в кино вместе с Харламовым. Более того, она признавалась, что покупает ему подарки на праздники. В последнее время девушка много работает. Она снимается в новых проектах. Однако выходной артистка посвятила дочке. Они вместе отправились гулять. В соцсети Кристина поделилась снимками, на которых предстала в черном пуховике с мехом. Ее наследница позировала в леопардовом пуховике и вязаной шапке. Они кривлялись на камеру на фоне особняка.

«Мам, мы вышли на улицу гулять, а не фоткаться», — процитировала дочку звезда.

Поклонники поразились тому, как Анастасия похожа на папу. Многие также заметили, что артистка не стала далеко уходить от своего дома. «Ну прям Харламов маленький!», «Доча, конечно, копия папы, особенно на последнем фото», «Кристина, ты милая симпатичная девушка», «Кристина, вы прекрасно выглядите со своей доченькой», «О, Настена, на отца похожа очень», «Гарик в миниатюре», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: