Лера Кудрявцева: «Анастасия Мельникова рассказала о завещании»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Точно не дед: что известно о шестом муже Лолиты
Видео

Море, солнце, пляж: Поргина восстановилась после перенесенного коронавируса

Вдова Караченцова переболела CoViD-19, не прибегая к госпитализации.

Море, солнце, пляж: Поргина восстановилась после перенесенного коронавируса
Людмила Поргина. Фото: Global Look Press

Недавно Людмила Поргина переболела коронавирусом. По словам вдовы Николая Караченцова, у нее были слабость и температура. С этими симптомами актриса решила бороться сама, не прибегая с госпитализации. Она отправилась на дачу, где и перенесла болезнь. Лекарства ей привозила невестка. А позже Поргина решила ехать в Турцию, где пробыла порядка месяца.

«Боролась, как могла. А как только встала, плюнула на все и поехала в Турцию сразу. На солнышко. Плавала, фитнес, йога… И восстановилась быстро, потому что там тепло было, солнечно. Мне врачи сказали: хотите быстро подняться, езжайте на солнце, на море», — цитирует Поргину ФАН.

Кроме того, в планах у Поргиной было посещение Танзании, но пока она еще не приняла окончательное решение на этот счет. Актрису пугает многочасовой перелет.

Смотрите также:

Тэги

КоронавирусЛюдмила ПоргинаЛюдмила Поргина последние новости