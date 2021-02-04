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«Красивые мне не пишут»: закоренелый холостяк Бурунов назвал свой идеал женщины

Актеру импонируют девушки умные и с чувством юмора.

«Красивые мне не пишут»: закоренелый холостяк Бурунов назвал свой идеал женщины
Сергей Бурунов. Фото: instagram.com/sergeyburunovofficial

Популярность к Сергею Бурунову пришла уже в довольно зрелом возрасте. В этом году актеру исполнится 44 года, при этом он входит в число закоренелых холостяков. В YouTube-шоу Надежды Стрелец актер признался, что его идеал женской красоты — это Моника Беллуччи. Также Сергей отметил, что его может привлечь женщина умная и с чувством юмора, а типаж не имеет никакого значения.

«Нет, поклонницы не осаждают. Странные женщины иногда пишут, я стараюсь это не читать. Красивые женщины мне не пишут», — сказал Бурунов.

Также актер отметил, что основной источник его дохода — это киносъемки. При этом, он не считает себя обеспеченным человеком.

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