«Никто за нас не воюет»: мать Жанны Фриске уже пять лет не может увидеться со своим внуком

Как отметила Ольга, последний раз они встречались, когда ребенку было два с половиной года.

Мать покойной певицы Жанны Фриске — Ольга — заявила: своего внука Платона она не видела последние пять лет. Отец ребенка, телеведущий Дмитрий Шепелев, как известно, сам воспитывает мальчика. В этом году наследнику экс-солистки группы «Блестящие» исполнится восемь лет.

«Бабушка и дедушка не видят родного внука, и за нас никто не воюет. Я бы хотела общения с родным внуком. Хотя бы увидеть ребенка. Он его полностью изолировал от нас».

Ольга Фриске

Как отметила Ольга, она ничего не знала о том, что Шепелев и его гражданская жена Екатерина Тулупова ждут общего ребенка. Также она была не в курсе, что он лишился работы. Больше всего маму ныне покойной певицы волнует, что она ничего не знает о том, в каких условиях живет их внук, сообщает портал «ФАН».

Напомним, что после смерти Жанны Фриске ее гражданский муж Дмитрий Шепелев взял на себя воспитание сына Платона. Мальчик увлекается теннисом и неплохо ладит с мачехой Екатериной Тулуповой и ее дочкой Ладой.

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