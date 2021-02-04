«С вихрем с горки»: Сергей Безруков порезвился с дочкой и сыном Анны Матисон во дворе

Сергей Безруков долгие годы жил со своей первой женой Ириной. Они казались идеальной парой, но в 2015 году супруги развелись. Примечательно, что до сих пор женщина так и не обрела новую любовь. А вот звезда сериала «Бригада» спустя год женился на режиссере Анне Матисон. Пара вскоре обзавелась дочкой Марией, а в 2018 году у них родился второй ребенок — сын Степан.

Обычно Безруков занят на работе. Он играет в театре, а также ездит на гастроли со своей музыкальной группой. При этом артист старается все свободное время посвящать семье. Перед Новым годом он с радостью наблюдал, как дети украшали елку. Потом актер ходил с ними кататься на лыжах и лепить снеговика. Очередные выходные Сергей снова посвятил наследникам.

Актер показал поклонникам, как дочка и сын в пуховых комбинезонах и вязаных шапках сидят на санках и катаются вместе с ним со снежных склонов. При этом Безруков смеялся, так как их догоняла собака. К слову, недавно также в снегу повалялся с дочкой и шоумен Максим Галкин. В саду возле замка он построил снежную горку.

«Вперед!! С вихрем с горки! Для настроения! Всем добра!! Дорогие мои, хорошие», — написал артист.

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