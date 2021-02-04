«День рождения Сергея»: Гордеева опубликовала уникальный кадр с юным Гриньковым

Двукратная чемпионка олимпийских игр по фигурному катанию в парном разряде Екатерина Гордеева в Instagram опубликовала уникальный кадр, на котором они еще совсем юные со своим партнером и мужем прославленным фигуристом Сергеем Гриньковым.

Пара счастлива вместе. Тогда они еще и представить себе не могли, что их ждет в недалеком будущем.

«Четвертого февраля. День рождения Сергея», — подписала кадр фигуристка, мужу которой сейчас исполнилось бы 54 года.

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Напомним, что в 1991 году звездная пара сыграли свадьбу. Чуть ранее они ушли на время из любительского катания в театр на льду Татьяны Тарасовой «Все звезды». В 1995 году Серей Гриньков умер от обширного инфаркта. Ему было всего 28 лет. Его дочери Даше от Екатерины Гордеевой на тот момент было три годика.

Позже фигуристка сыграла свадьбу с олимпийским чемпионом Ильей Куликом. Она родила от него дочь, но счастья в этом браке не построила. Несколько лет назад пара распалась.

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